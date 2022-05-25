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Винуватця ДТП, внаслідок якої одна людина загинула та троє постраждало, засуджено до 7 з половиною років позбавлення волі

Новини регіону / Хмельницька область 25-май, 2022, 07:439 prov 0
За публічного обвинувачення Хмельницької обласної прокуратури суд визнав винним 34-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, вчинене в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України). 
Дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу с. Цвітоха Шепетівського району у січні 2022 року. 
Досудовим розслідуванням встановлено, що п’яний водій автомобіля «Mercedes Benz», перевищивши допустиму швидкість дорожнього руху, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем «Renault Megane». 
Внаслідок цього, один пасажир «Mercedes Benz» загинув на місці, ще троє пасажирів, серед яких неповнолітня дівчинка, отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. 
Вироком Славутського міськрайонного суду винуватця ДТП засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.  
Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
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