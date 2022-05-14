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Не чотири, а сім років сидітиме за гратами винуватець ДТП, у якому загинуло немовля

Рівненська область / Новини регіону 14-май, 2022, 09:039 prov 0
За принципової позиції Рівненської обласної прокуратури апеляційний суд змінив вирок 39-річному рівнянину за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть малолітньої дитини (ч. 2 ст. 286 КК України).
Так,  у суді прокурором доведено, що чоловік, у квітні 2020 року,  перебуваючи в стані наркотичного сп’яніння і керуючи, при цьому, автомобілем BMW 520І, рухаючись по автомобільній дорозі з боку с. Великий Житин, Рівненського району в напрямку Рівного, в місці, де організовано рух по колу, не надав перевагу в русі автомобілю ВАЗ-2106, який рухався по головній дорозі та допустив зіткнення з ним.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди загинула 8-місячна дитина, ще 2 жінки отримали тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості. Усі вони були пасажирками автомобіля ВАЗ-2106.
У січні цього року, вироком Рівненського районного суду обвинуваченого визнано винним і засуджено до 4 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки. Окрім того, частково задоволено цивільні позови потерпілих.
Прокуратура, не погоджуючись із таким вироком, подала апеляційну скаргу. Рівненський апеляційний суд пристав на доводи прокурора і призначив нове покарання — 7 років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки.
Вирок в суду вступив в законну силу з моменту його проголошення.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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