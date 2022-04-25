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Киянин, якого прихистили, як біженця, виправдовував збройну агресію РФ, тепер під вартою

Війна з московитами / Новини регіону / Волинська область 18-май, 2022, 08:009 prov 36
Волинський апеляційний суд взяв під варту громадянина Ж., який підозрюєтьсяв умисних діяннях, які виразились у розповсюдженні матеріалів із публічними закликами  до насильницької зміни та поваленні конституційного ладу, а також у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування  та визнання правомірною збройної агресії  російської федерації проти України (ч.2 ст 109, ч.2 ст.436-2  КК України).
Ухвалою апеляційного суду скасовано попередньо обраний запобіжний захід місцевого суду щодо Ж. у вигляді домашнього арешту. 
«Три ракеты по Львову…. «русскиепобедятфашистов в Украине, и остануться нормальне украинцы без ненависти к россии» - такого роду та змісту відео з коментарями публікував на своєму «YouTube» каналі підозрюваний колаборант Ж., мешканець м. Києва,  якого на початку війни тимчасово, як біженця, прихистили в одному з монастирів Української православної церкви.
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