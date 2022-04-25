Киянин, якого прихистили, як біженця, виправдовував збройну агресію РФ, тепер під вартою

Волинський апеляційний суд взяв під варту громадянина Ж., який підозрюєтьсяв умисних діяннях, які виразились у розповсюдженні матеріалів із публічними закликами до насильницької зміни та поваленні конституційного ладу, а також у поширенні матеріалів, у яких міститься виправдовування та визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України (ч.2 ст 109, ч.2 ст.436-2 КК України).
Ухвалою апеляційного суду скасовано попередньо обраний запобіжний захід місцевого суду щодо Ж. у вигляді домашнього арешту.
«Три ракеты по Львову…. «русскиепобедятфашистов в Украине, и остануться нормальне украинцы без ненависти к россии» - такого роду та змісту відео з коментарями публікував на своєму «YouTube» каналі підозрюваний колаборант Ж., мешканець м. Києва, якого на початку війни тимчасово, як біженця, прихистили в одному з монастирів Української православної церкви.