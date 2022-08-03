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Перейшла на бік ворога – поліцейську з Луганщини судитимуть за державну зраду

Рівненська область / Новини регіону 03-авг, 2022, 08:089 prov 5
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до Рівненського міського суду скеровано обвинувальний акт стосовно поліцейської районного управління поліції ГУНП в Луганській області. Їй інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня цього року поліцейська, вже в умовах воєнного стану, поповнила лави силового блоку так званої «ЛНР», підконтрольного окупаційній владі рф, та погодилась зайняти посаду у «Марковскому РОВД МВД ЛНР».
Досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу ( з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на п’ятнадцять років або й довічного, з конфіскацію майна.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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