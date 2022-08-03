Перейшла на бік ворога – поліцейську з Луганщини судитимуть за державну зраду





За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до Рівненського міського суду скеровано обвинувальний акт стосовно поліцейської районного управління поліції ГУНП в Луганській області. Їй інкримінують державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня цього року поліцейська, вже в умовах воєнного стану, поповнила лави силового блоку так званої «ЛНР», підконтрольного окупаційній владі рф, та погодилась зайняти посаду у «Марковскому РОВД МВД ЛНР».Досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу ( з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на п’ятнадцять років або й довічного, з конфіскацію майна.