У Рівному судитимуть колаборанта з Луганщини, який пішов на співпрацю з окупантами та поширює їх

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно жителя Луганщини, якому інкримінують добровільне зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).Слідством встановлено, що житель Луганщини навесні цього року, вже після тимчасової окупації м. Старобільськ Луганської області, вступив у злочинну змову з окупаційними військами російської федерації та контрольованими ними представниками терористичної організації «ЛНР».Чоловік, у ході домовленостей, добровільно зайняв посаду начальника відділу культури, молоді та спорту адміністрації Старобільського району, так званої «ЛНР», на тимчасово окупованій території України. Він займається поширенням пропаганди «російських» поглядів на території вказаного окупованого району.Досудове розслідування за спеціальною процедурою здійснювало Управління СБУ в Рівненській області. Обвинувальний акт скеровано до Рівненського міського суду.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.