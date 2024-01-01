При обшуках викинула дві сумки з пів мільйоном доларів у вікно: ДБР затримало керівницю МСЕК

Правоохоронці викрили керівницю обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина – посадовця обласного управління Пенсійного фонду на незаконному збагаченні.
Джерело: Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора, співрозмовники УП в правоохоронних органах
Деталі: Повідомляється, що працівники ДБР викрили керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США у різних валютах.
Син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.
За даними джерел УП, йдеться про керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, депутатку облради от партії "Слуга народу" Тетяну Крупу та її сина Олександра Крупу.
Правоохоронці, у межах розпочатого кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби, провели низку обшуків у службових кабінетах та за місцем проживання посадовців.
У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів США, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
Крім того, вдома у посадовців працівники ДБР знайшли майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикрасі та коштовності.
На оприлюдненому ДБР відео зафіксовано, як син керівниці МСЕК приліг на ліжко, куди правоохоронці поклали вилучену готівку, і ніжно гладив купюри.