На Закарпатті поліція викрила злочинну схему з фальсифікації документів про інвалідність: затримано керівницю одного з центрів МСЕК та її спільника

За результатами проведення ряду оперативних заходів співробітники відділу міграційної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області спільно зі слідчими Ужгородського районного управління поліції припинили злочинну діяльність групи зловмисників, які підозрюються у фальсифікації довідок медико-соціальної експертної комісії, що засвідчують групу інвалідності. Саме на основі вказаного документу громадяни отримують посвідчення особи з інвалідністю, за допомогою якого мають можливість перетнути державний кордон України.Фігурантами справи є голова одного з центрів медико-соціальної експертизи області та її спільник, ужгородець. Останній відповідав за пошук клієнтів та фінансові моменти домовленостей. Медикиня ж відповідно займалася безпосереднім виготовленням документу.Встановлено, що їх клієнтами були чоловіки призовного віку. Коштувала така послуга 7 тисяч доларів США.Вчора, 13 грудня, оперативники міграційної поліції, затримали зловмисників. Чоловіка впіймали за силової підтримки бійців КОРД одразу після отримання ним другої частини грошових коштів.За місцем проживання підозрюваних та у службових кабінетах кількох медзакладів області було проведено обшуки. Вилучено медичну документацію, комп’ютерну техніку, готівку та два автомобілі преміум класу.Наразі правоохоронці володіють оперативною інформацією про можливу причетність до вказаного злочину ще ряду медпрацівників. Заходи з викриття у справі продовжуються.Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 332; керівниці медустанови – за ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.Обох затриманих поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Найближчим часом, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, їм буде повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Слідчі клопотатимуть у суді про безальтернативне тримання під вартою.Розслідування у справі триває.