На Закарпатті поліція заблокувала канал нелегальної переправи чоловіків через державний кордон України: викрито п’ятьох фігурантів

Оперативники міграційної поліції Закарпаття спільно з Держприкордонслужбою та слідчими СБУ затримали «на гарячому» п’ятьох зловмисників, які займалися переправленням військовозобов’язаних чоловіків через держкордон України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру у вчиненні вказаного злочину та обрання запобіжного заходу. Їм загрожує до 9 років ув’язнення.
Оперативники міграційної поліції ГУНП в Закарпатській області у співпраці з відділом внутрішньої та власної безпеки Мукачівського прикордонного загону та слідчими СБУ припинили злочинну діяльність п’ятьох жителів Рахівщини, які організували канал, через який чоловіки призовного віку могли незаконно покинути межі країни.
В ході проведення оперативних заходів правоохоронці встановили, що фігуранти готуються до переправлення чергової партії ухилянтів, за яку мають отримати 20 тисяч доларів США. Перетнути кордон вони мали намір в межах Рахівського району, через річку Тису.
Зловмисників впіймали минулої ночі, коли вони саме супроводжували трьох своїх клієнтів для подальшої переправи до сусідньої Румунії. Один із них намагався втекти, однак був затриманий оперативниками міграційної поліції.
На місці події слідчі вилучили тепловізор та бінокль, за допомогою яких зловмисники відстежували рух прикордонних нарядів. Також вилучили два транспортні засоби, якими користувалися фігуранти.
За даним фактом у слідчому відділі УСБУ в Закарпатській області відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення даним особам про підозру та обрання запобіжного заходу.
У справі триває досудове розслідування.
Відділ комунікації поліції в Закарпатській області.