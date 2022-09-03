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На Закарпатті поліція заблокувала канал нелегальної переправи через держкордон України осіб призовного віку

Новини регіону / Закарпатська область 04-сен, 2022, 07:149 prov 0
Оперативники міграційної поліції Закарпаття у співпраці з прикордонниками попередили незаконний перетин державного кордону двома чоловіками призовного віку. Правоохоронці затримали «на гарячому» безпосереднього організатора переправи, наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває слідство.
Позавчора, 2 вересня, оперативники міграційної поліції Закарпаття затримали зловмисника, який організував схему з незаконного переправлення через державний кордон України осіб, які підлягають мобілізації.
Канал функціонував у межах Ужгородського району, неподалік Великого Березного. За три тисячі доларів з однієї особи, 37-річний фігурант злочину обіцяв для своїх клієнтів безперешкодний перетин лінії кордону зі Словаччиною.
Впіймати зловмисника співробітникам поліції спільно з військовослужбовцями Державної прикордонної служби вдалося одразу після того, як він отримав грошові кошти за свої незаконні дії. Підозрюваний намагався втекти від правоохоронців, однак був затриманий оперативниками поліції та бійцями спецпідрозділу «КОРД».
Наразі затриманого, у порядку статті 208 КПК України, поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Його дії слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі. 
У справі триває досудове розслідування за процесуального керівництва прокуратури.
Відділ комунікації поліції Закарпатської області
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