12 000 доларів за перетин кордону військовозобов’язаним – мешканку Чопа викрито на організації каналу незаконної міграції

За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури мешканку Чопа викрито на організації схеми незаконного переправлення чоловіків призовного віку через держкордон під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 332 КК України).
Встановлено, що жінка за 12 000 доларів США обіцяла надати громадянину довідку про непридатність до військової служби для подальшого безперешкодного перетину кордону через пункти пропуску. За домовленістю, половину суми «ухилянт» мав сплатити наперед, а решту – після успішного виїзду за межі України.
Вчора неподалік с. Соломоново жінку викрили правоохоронці під час отримання 6000 доларів США. Особу затримали в порядку ст. 208 КПК України та найближчим часом їй буде повідомлено про підозру.
Слідство у кримінальному провадженні здійснює ВП № 1 Ужгородського райуправління поліції за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Закарпатській області та відділу міграційної поліції ГУНП Закарпаття, а також із залученням спецпідрозділу КОРД.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.