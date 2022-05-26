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На Закарпатті затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному переправленні людей через кордон

Новини регіону / Закарпатська область 26-май, 2022, 07:369 prov 1
Вчора на Закарпатті оперативники Чопського прикордонного загону ліквідовали канал незаконного переправлення осіб через державний кордон.
У рамках кримінального провадження за ч.1 ст.332 КК України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України», прикордонники оперативно-розшукового підрозділу спільно зі слідчими та співробітниками сектору кримінальної поліції Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, провели обшук за місцем проживання фігуранта справи.
Встановлено, що 37-річний житель міста Чоп організував незаконне переправлення до Словаччини громадянина України призовного віку. З цією метою затриманий забезпечив доправлення 29-річного чоловіка квадроциклом до берега річки Латориця у районі запланованого перетину кордону. Звідти останній мав дістатися суміжної сторони надувним човном, який уже чекав на нього в обумовленому місці. Такий «трансфер» мав коштувати клієнтові майже 2 тисячі доларів США.
Під час спроби незаконного перетину держрубежу правопорушника затримали прикордонники відділу «Соломоново» Чопського загону.
У ході проведення обшуку за місцем проживання фігуранта справи правоохоронці виявили та вилучили стартовий пістолет, магазин та набої до нього, документи, що посвідчують особу, а також ймовірно підроблені посвідчення водія та посвідчення працівника Укрзалізниці на ім‘я третьої особи, квадроцикл марки «Forte Bull 200», флеш-носій, дерев‘яну печатку тощо. Також на місці проведення обшуку було виявлено декілька згортків з подрібненими речовинами білого і зеленого кольору, ймовірно наркотичними, та електронні ваги.
Окрім цього, в ході супроводу кримінального провадження співробітниками оперативно-розшукового підрозділу зібрано достатню доказову базу, за якою організаторові незаконного переправлення осіб через кордон повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.332 ККУ.
Наразі триває досудове розслідування та готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Джерело.
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