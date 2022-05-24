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ДБР на Буковині викрило схему нелегального перевезення чоловіків призовного віку до Румунії

Новини регіону / Хмельницька область / Чернівецька область 24-май, 2022, 06:309 prov 0
Державне бюро розслідувань систематично працює над блокуванням каналів незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.
Черговий канал, організований працівником державного лісгоспу, викритий на Буковині.
ДБР наголошує: лісами, полями, болотами втекти не вийде, захищайте Україну, майте честь!
Працівники Територіального управління ДБР Хмельницького повідомили про підозру майстру лісу «Чернівецького лісгоспу» та двом його спільникам за організацію незаконної схеми переправлення українців до Румунії.
«Ділки» супроводжували громадян України, що намагалися незаконно покинути територію держави, на різних етапах. Один брав кошти, які потім ділив між учасниками групи, інший – довозив до кордону, а третій – переводив пішим ходом до Румунії.
 Учасників схеми затримано «на гарячому» під час спроби переміщення трьох чоловіків призовного віку за 10 тис. євро.
Працівник лісгоспу та двоє цивільних підозрюються у незаконному переправленні громадян через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Чернівецька обласна прокуратура.
 
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