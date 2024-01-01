У Рівному ексдиректорка комунального закладу заробила понад 300 тисяч на фіктивному працевлаштуванн

Екс-директорка обласного комунального закладу, зловживаючи своєю владою, змовилася з найманим працівником та іншими людьми для власного збагачення.У Рівному скерували до суду обвинувальний акт щодо ексдиректорки комунального закладу, яка заробила понад 300 тисяч на фіктивному працевлаштуванні. Про це повідомляє обласна прокуратура.Слідством встановлено, що нині вже колишня директорка обласного комунального закладу, зловживаючи своїм службовим становищем, задля особистого збагачення змовилася із найманим працівником та іншими особами.Жінка, зокрема, фіктивно працевлаштувала знайомого, якому був необхідний трудовий стаж. При цьому, чоловік на робочому місці не з’являвся, а його заробітну плату отримувала посадовиця, особисто розпоряджаючись банківською картою «підлеглого».Таким чином обвинувачена привласнила та розтратила понад 330 000 грн, а її спільник у цей час неодноразово звертався до пенсійного фонду із записами в трудовій книжці про працевлаштування в комунальному закладі задля оформлення пенсії.