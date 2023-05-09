Директорку Шацького нацпарку на Волині судитимуть за присвоєння 1 млн грн

За версією слідства, вона оформлювала на роботу фіктивних працівників і забирала їхню зарплату.Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи. Під «керівництвом» директорки Нацпарку з Волині її учасники привласнили понад мільйон бюджетних коштів на виплатах «мертвим душам».Обвинувальний акт направлено до суду, повідомляє пресслужба Бюро.Очільниця одного з Національних парків на Волині разом зі своїм співмешканцем та трьома керівниками підпорядкованих відділів фіктивно оформили на роботу шістьох працівників установи.Липові співробітники нібито працювали на посадах у науковому відділі, юрисконсульта, технічних працівників, а зарплату за них напряму отримувала директорка.Таким чином за 9 місяців маніпуляцій чиновниця разом зі спільниками заробила на «мертвих душах» понад 1 мільйон гривень.Посадовицю обвинувачують у зловживанні службовим становищем, шахрайстві, розтраті майна, підробці документів у складі організованої злочинної групи (ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).Інших учасників злочинної групи обвинувачують у заволодінні чужим майном, шахрайстві та службовому підробленні (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.