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Судитимуть експоліціянта, який влаштував бійку та відкрив стрілянину під час відпочинку

Рівненська область / Новини регіону / Волинська область 19-янв, 2023, 09:169 prov 0
Рівненською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно нині вже колишнього начальника одного з відділів СУ ГУ НП у Волинській області. Йому інкримінують хуліганство, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 1 ч. 4 ст. 296 КК України).
У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці літа минулого року поліціянт, під час відпочинку поблизу  Хрінницького водосховища на Дубенщині, у стані алкогольного сп’яніння грубо порушив громадський порядок з хуліганських мотивів. Зокрема, в присутності інших відпочивальників він спочатку наніс тілесні ушкодження жителю Волині, який теж відпочивав з друзями неподалік, а потім, без будь-якого приводу, ще й почав вести хаотичну стрілянину з табельної вогнепальної зброї.
Чоловік вже звільнений із лав Нацполіції України.
Досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
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