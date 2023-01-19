Судитимуть експоліціянта, який влаштував бійку та відкрив стрілянину під час відпочинку

Рівненською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно нині вже колишнього начальника одного з відділів СУ ГУ НП у Волинській області. Йому інкримінують хуліганство, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 1 ч. 4 ст. 296 КК України).У ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці літа минулого року поліціянт, під час відпочинку поблизу Хрінницького водосховища на Дубенщині, у стані алкогольного сп’яніння грубо порушив громадський порядок з хуліганських мотивів. Зокрема, в присутності інших відпочивальників він спочатку наніс тілесні ушкодження жителю Волині, який теж відпочивав з друзями неподалік, а потім, без будь-якого приводу, ще й почав вести хаотичну стрілянину з табельної вогнепальної зброї.Чоловік вже звільнений із лав Нацполіції України.Досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.