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Волинському експоліцейському, який відкрив стрілянину під час відпочинку на Рівненщині, повідомлено про

Рівненська область / Новини регіону / Волинська область 04-ноя, 2022, 07:429 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику одного з відділів СУ ГУ НП у Волинській області у хуліганстві, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 1 ч. 4 ст. 296 КК України).
За версією слідства, 28 серпня цього року поліцейський, у стані алкогольного сп’яніння, під час відпочинку поблизу  Хрінницького водосховища на Дубенщині, грубо порушуючи громадський порядок з хуліганських спонукань, в присутності інших відпочивальників наніс тілесні ушкодження жителю Волині, який теж відпочивав з друзями неподалік. Пізніше правоохоронець без будь-якого приводу почав вести хаотичну стрілянину з табельної вогнепальної зброї.
Чоловік вже звільнений із лав Нацполіції України. Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури
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