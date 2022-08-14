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Наруга над Державним Прапором - рівнянину оголошено про підозру

Рівненська область / Новини регіону 14-авг, 2022, 09:389 prov 0
За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури 34-річному жителю обласного центру повідомлено про підозру у публічній нарузі над Державним Прапором України ( ч. 1 ст. 338 КК України).
Так, слідством встановлено, що ввечері 12 серпня на вул. Князя Романа у Рівному, перед центральним входом до магазину, чоловік, виявляючи грубе образливе ставлення до Державних символів України, перебуваючи у громадському місці, в присутності перехожих зняв зі стіни приміщення магазину дерев’яне руків’я з Державним Прапором України, переламав його на дві частини та зірвав прапор, а також демонстративно кинув його на землю, почав топтати та витирати об нього ноги. За зовнішніми ознаками зловмисник перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Чоловікові вже повідомлено про підозру, вирішується питання обрання йому запобіжного заходу.
Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.
За матеріалами Рівненської окружної прокуратури.

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