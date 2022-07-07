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Директора приватного товариства підозрюють у самовільному видобуванні базальту

Рівненська область / Новини регіону 07-июл, 2022, 07:379 prov 0
За процесуального керівництва Здолбунівської окружної прокуратури директору приватного товариства повідомлено по підозру у видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення на території колишнього Костопільського району (ч. 2 ст. 240 КК України).
У ході досудового розслідування встановлено, що у 2021 році чоловік, не маючи спеціального дозволу на користування надрами та відповідного гірничого відводу, організував незаконний видобуток більше 10 тис. куб.м. каміння базальту в Берестовецькому родовищі на території Головинської громади. Крім того, слідством встановлено, що майже всю незаконну видобуту сировину підприємець встиг реалізувати. Таким чином, згідно з висновком експерта, він завдав державі збитків на понад 43 млн. грн.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному.
Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції №6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, оперативний супровід здійснюють співробітники Управління Служби безпеки України в Рівненській області.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.
За матеріалами Здолбунівської окружної прокуратури.

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