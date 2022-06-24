Вимагав неіснуючий борг, а вдома тримав тисячі пігулок – рівнянину оголосили про підозру

За процесуального керівництва Рівненської окружної прокуратури рівнянину повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 КК України).
За даними слідства, 33-річний чоловік кілька тижнів тому висловив своєму знайомому незаконну вимогу передачі йому 20 тис гривень в рахунок погашення надуманого неіснуючого боргу. Інакше погрожував фізичним насильством відносно потерпілого та його близьких родичів. Наступного дня чоловік передав підозрюваному 10 тис грн. Пізніше кількома траншами вимагач отримав ще більше 4 тис грн.
Затримали чоловіка 22 червня у Рівному, після передачі йому ще 5 тис грн. В ході слідчих дій у нього вилучили мічені купюри.
Крім того, в ході санкціонованого обшуку вдома у підозрюваного виявили та вилучили також патрони та 70 зіп-пакетів, у яких було близько 2 тисяч пігулок, за попередніми даними – нарковмісних.
Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Призначені необхідні експертизи.
Досудове розслідування проводять слідчі Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.
За матеріалами Рівненської окружної прокуратури.