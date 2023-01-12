Рівне:

Створення та просування сайтів

Рівненського експравоохоронця судитимуть за одержання хабаря

Рівненська область / Новини регіону 12-янв, 2023, 09:529 prov 0
Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Костополя, колишнього поліцейського ГУ НП в Рівненській області, якому інкримінують одержання хабаря (ч. 1 ст. 368 КК України).
Слідством встановлено, що минулого року 24-річний поліцейський забезпечував охорону громадського порядку у Вараському районі. Там він зупинив водія, якого звинуватив у керуванні транспортним засобом напідпитку. Правоохоронець одразу запропонував «вирішити» питання непритягнення до відповідальності. За це водій мав заплатити 12 000 гривень. При собі чоловік таких грошей не мав, але за кілька днів переслав хабар на картку.
Наразі правоохоронця вже звільнено із займаної посади.
Досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.
Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.
Схожі новини
Примотав неповнолітнього до стовпа: у Рівному судитимуть продавця магазину
Рівненська область / Новини регіону

Примотав неповнолітнього до стовпа: у Рівному судитимуть продавця магазину

Львівському експравоохоронцю загрожує довічне позбавлення волі за злочини, вчинені на Рівненщині
Рівненська область / Новини регіону / Львівська область

Львівському експравоохоронцю загрожує довічне позбавлення волі за злочини, вчинені на Рівненщині

Екскерівника Рівненської митниці судитимуть за зловживання службовим становищем при розмитненні автомобілів
Рівненська область / Новини регіону

Екскерівника Рівненської митниці судитимуть за зловживання службовим становищем при розмитненні автомобілів

На Рівненщині судитимуть митника, який завдав державі понад 600 тис. грн збитків
Рівненська область / Новини регіону

На Рівненщині судитимуть митника, який завдав державі понад 600 тис. грн збитків

Судитимуть експоліцейського, який вчинив смертельну «п’яну» ДТП
Рівненська область / Новини регіону

Судитимуть експоліцейського, який вчинив смертельну «п’яну» ДТП

Погода
Рівне

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору