Рівненського експравоохоронця судитимуть за одержання хабаря

Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно жителя Костополя, колишнього поліцейського ГУ НП в Рівненській області, якому інкримінують одержання хабаря (ч. 1 ст. 368 КК України).Слідством встановлено, що минулого року 24-річний поліцейський забезпечував охорону громадського порядку у Вараському районі. Там він зупинив водія, якого звинуватив у керуванні транспортним засобом напідпитку. Правоохоронець одразу запропонував «вирішити» питання непритягнення до відповідальності. За це водій мав заплатити 12 000 гривень. При собі чоловік таких грошей не мав, але за кілька днів переслав хабар на картку.Наразі правоохоронця вже звільнено із займаної посади.Досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому.Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 4 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.