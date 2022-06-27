Екскерівника Рівненської митниці судитимуть за зловживання службовим становищем при розмитненні автомобілів

Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов’язків керівника Рівненської митниці. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).За даними слідства посадовець, на той час перебуваючи на посаді головного інспектора митного поста, незаконно оформив вантажівку в інтересах приватної фірми. Зокрема, імпортери в документах вказували неправдиві дані щодо дати виробництва та першої реєстрації вантажних авто, таким чином суттєво зменшуючи коефіцієнт акцизного збору та, відповідно, податок на додану вартість.Інспектор, своєю чергою, здійснював оформлення авто без додаткової перевірки. Згідно з висновками експерта своїми діями він завдав державі збитків на 270 тис. грн.В межах кримінального провадження до митника також пред’явлено позов про відшкодування завданої шкоди.Досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.