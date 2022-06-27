Рівне:

Створення та просування сайтів

Екскерівника Рівненської митниці судитимуть за зловживання службовим становищем при розмитненні автомобілів

Рівненська область / Новини регіону 27-июн, 2022, 13:359 prov 0
Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов’язків керівника Рівненської митниці. Йому інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).
За даними слідства посадовець, на той час перебуваючи на посаді головного інспектора митного поста, незаконно оформив вантажівку в інтересах приватної фірми. Зокрема, імпортери в документах вказували неправдиві дані щодо дати виробництва та першої реєстрації вантажних авто, таким чином суттєво зменшуючи коефіцієнт акцизного збору та, відповідно, податок на додану вартість.
Інспектор, своєю чергою, здійснював оформлення авто без додаткової перевірки. Згідно з висновками експерта своїми діями він завдав державі збитків на 270 тис. грн.
В межах кримінального провадження до митника також пред’явлено позов про відшкодування завданої шкоди.
Досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури
Схожі новини
Розмитнював авто за заниженою вартістю – підозрюють одного з керівників Рівненської митниці
Рівненська область / Кримінал

Розмитнював авто за заниженою вартістю – підозрюють одного з керівників Рівненської митниці

СБУ викрила корупційну схему розмитнення авто
Головна / Рівненська область

СБУ викрила корупційну схему розмитнення авто

Посадовця судитимуть за неналежне виконання службових обов’язків
Головна / Рівненська область

Посадовця судитимуть за неналежне виконання службових обов’язків

На Рівненщині судитимуть контрабандиста культурних цінностей
Головна / Рівненська область

На Рівненщині судитимуть контрабандиста культурних цінностей

На Рівненщині у сфері оподаткування в 2011 році порушено 8 кримінальних справ
Головна / Рівненська область

На Рівненщині у сфері оподаткування в 2011 році порушено 8 кримінальних справ

Створення та просування сайтів
Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору