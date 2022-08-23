На Рівненщині судитимуть митника, який завдав державі понад 600 тис. грн збитків





Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт стосовно головного інспектора митного поста за фактом зловживання ним службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).За даними слідства, посадовець, в порушення вимог законодавства в інтересах приватної фірми, здійснив митне оформлення вантажного транспортного засобу на підставі поданих документів, у яких вказані недостовірні відомості щодо дати першої реєстрації транспортного засобу, що завдало збитків державним інтересам на суму 642 тис. гривень.В межах кримінального провадження до митника також пред’явлено позов про відшкодування завданої шкоди.Досудове розслідування проводили слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівне) ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу працівників Управління СБУ в області.Нагадаємо, у червні цього року до суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього в.о. керівника Рівненської митниці за вчинення аналогічного злочину. Таким чином встановлено, що лише двоє працівників митниці своїми діями завдали державі майже 1 млн грн збитків.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.