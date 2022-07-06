Вирубували дерева, видобували піщано-гравійну суміш, розкрадали бюджетні кошти

Обвинувальний акт скеровано до суду.
До групи входило 6 осіб, серед них – колишній директор Національного природного парку, керівники 2 приватних компаній та цивільні особи - близькі родичі чиновників.
Організатором групи був керівник Нацпарку, який використовуючи своє службове становище, оформлював незаконні документи та забезпечував оренду спеціальної техніки.
Протягом 2013 – 2018 років учасники групи здійснювали численні махінації:
- незаконно видобули 151 тис. м. куб. піщано-гравійної суміші з річок Черемош та Норинка у Вижницькому районі на загальну суму понад 100 млн грн;
- допустили незаконну порубку дерев на суму 4,5 млн грн, а також незаконно продавали лісопродукцію, а одержаний надприбуток у сумі 1,2 млн грн привласнили.
Учасникам організованої групи повідомлено про підозру упродовж 2020 – 2021 років.
Вони обвинувачуються за різними статтями КК України, зокрема у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, зловживанні владою або службовим становищем, службовій недбалості, незаконному видобуванні корисних копалин, незаконному заволодінні землями водного фонду в особливо великих розмірах, легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, службовому підробленні, використанні підроблених документів, вчинених у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364; ч. 3 ст. 28 ч. 2, ч. 3 ст. 240; ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 239-2; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України).
Учасникам групи може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Чернівецька обласна прокуратура.