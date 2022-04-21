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З початку року в дохід держави скеровано бурштину на майже 3 млн грн

Рівненська область / Новини регіону 21-апр, 2022, 08:229 prov 0
За процесуального керівництва органів прокуратури Рівненської області з початку 2022 року завершено досудове розслідування та скеровано до суду 13 обвинувальних актів відносно 18 осіб, в тому числі 2 обвинувальні акти щодо 6 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення у складі організованих груп, що здійснювали незаконне видобування або інші незаконні операції з бурштином. Зокрема, йдеться про збут, придбання, передачу, перевезення та переробку «сонячного каміння».
Під час досудового розслідування цих злочинів вилучено понад 1,1 тонни бурштину, 6 мотопомп та 1 автомобіль.
Наразі,  зі скерованих з початку року до суду, вже розглянуто 4 обвинувальні акти відносно 7 осіб, в тому числі 1 обвинувальний акт щодо 3 осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення у складі організованої групи, за результатами яких осіб визнано винними у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, а також конфісковано в дохід держави 709 кг бурштину, вартістю понад 2,8 млн грн, 4 мотопомпи та 1 автомобіль.
Робота із виявлення незаконних старателів та притягнення їх до відповідальності триває, незважаючи на воєнний стан в державі.
Пресслужба Рівненської обласної прокуратури.

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