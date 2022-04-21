З початку року в дохід держави скеровано бурштину на майже 3 млн грн

Під час досудового розслідування цих злочинів вилучено понад 1,1 тонни бурштину, 6 мотопомп та 1 автомобіль.
Наразі, зі скерованих з початку року до суду, вже розглянуто 4 обвинувальні акти відносно 7 осіб, в тому числі 1 обвинувальний акт щодо 3 осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення у складі організованої групи, за результатами яких осіб визнано винними у вчиненні інкримінованих їм кримінальних правопорушень, а також конфісковано в дохід держави 709 кг бурштину, вартістю понад 2,8 млн грн, 4 мотопомпи та 1 автомобіль.
Робота із виявлення незаконних старателів та притягнення їх до відповідальності триває, незважаючи на воєнний стан в державі.