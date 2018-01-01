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Нелегальний видобуток корисних копалин на Буковині завдав державі збитків на майже 90 мільйонів гривень

Чернівецька область 30-лис, 2019, 09:399 prov 188
Служба безпеки України блокувала незаконний видобуток корисних копалин у промислових масштабах в Чернівецькій області.
Представники приватної будівельної компанії організували незаконний видобуток піску та піщано-гравійної суміші у стихійному кар’єрі неподалік річки Прут у Новоселицькому районі. Жодних спеціальних дозволів та ліцензій на користування надрами ділки не мали. Нелегально видобуті пісок та піщано-гравійну суміш підрядники планували використати, зокрема, під час будівництва за бюджетні гроші об’єктів соціальної сфери.
Нелегальний видобуток корисних копалин на Буковині завдав державі збитків на майже 90 мільйонів гривень

За добу фігуранти справи вивозили з кар’єру до 60 вантажівок з копалинами. За попередніми оцінками, вартість завданих державі збитків становить майже дев’яносто мільйонів гривень. Крім того, незаконний промисел поруч з руслом річки не лише завдавав шкоди навколишньому природньому середовищу, а й створював загрозу життю і здоров’ю людей.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України, правоохоронці вилучили спецтехніку та вантажні автомобілі, які були задіяні під час нелегальних робіт.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи з викриття зловмисників проводились спільно з поліцією із залученням працівників екологічної інспекції під процесуальним керівництвом прокуратури.
Пресцентр СБ України.
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