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На Тернопільщині ДБР викрила злочинну групу з посадовців, яка крала у держави ліс на мільйони гривень

Новини регіону / Тернопільська область 12-июн, 2022, 11:339 prov 0
Працівники ДБР затримали двох лісничих одного з господарств на Тернопільщині та приватного підприємця. Працівники лісгоспу спільно з комерсантами Тернопільської та інших областей організували незаконні рубки дерев, завдавши збитків державі на мільйони гривень.
Працівники Бюро впродовж року документували незаконну діяльність злочинної групи. Лише під час затримання вони намагались збути лісопродукцію вартістю понад пів мільйона гривень.
Працівники лісгоспу, підробляючи документи щодо обсягів деревини, які заготовляє держава і відведених для цього площ, створювали необліковані залишки лісопродукції. Згодом цю деревину цінних порід, здебільшого дуб, за готівку продавали підприємствам, а отримані кошти ділили між собою.
Службовців лісового господарства затримано за підозрою у розтраті чужого майна вчиненого за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).
Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 3 років.
Слідчі дії тривають, остаточні суми збитків встановлюються.
Процесуальне керівництво у кримынальному провадженны здійснює Тернопільська обласна прокуратура.
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