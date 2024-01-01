Стали відомі прізвища семи звільнених голів МСЕК на Рівненщині

Під час брифінгу 28 жовтня директор департаменту цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської ОДА Олег Вівсянник розповів, що всього в області працює 15 медико-соціальних експертних комісій. За результами перевірки, яку ініціювали після викриття масштабної схеми з оформлення фіктивної інвалідності ухилянтам, департамент охорони здоров’я прийняв рішення про заміну сімох керівників.
Олег Вівсянник уточнив назви лише пяти МСЕКів і не вказував прізвищ відсторонених керівників, тому ZAXID.NET надіслав інформаційний запит у департамент охорони здоров’я й отримав 6 листопада копію наказу про звільнення цих посадовців.
Кого звільнили за результатами перевірки1. Лікаря-кардіолога Рівненської міжрайонної спеціалізованої кардіологічної МСЕК Миколу Бойка. В електронній декларації за 2023 рік посадовець вказав, що є власником житлового будинку та земельної ділянки у Рівному площею 900 м2. Він також володіє автомобілем Hyundai Azera 2013 року випуску. За рік у медико-соціальній експертній комісії лікар заробив 233 229 грн (орієнтовно по 19 400 грн щомісяця), а також отримав понад 63 тис. грн пенсії. Замість нього призначили лікаря-кардіолога Михайла Добровольського.
2. Лікарку-психіатра Рівненської міжрайонної спеціалізованої психоневрологічної МСЕК Аллу Мирончук. Жінка має дві вищі категоріі? – доросла та дитяча психіатрія. Її стаж роботи у медицині становить 34 роки, з яких 29 – у психіатріі?. В електронній декларації за 2023 рік посадовиця вказала, що проживає в Рівному у будинку загальною площею 85 м2, власницею якого є її свекруха. Крім того, разом із чоловіком володіє автомобілем Renault Symbol 2012 року випуску. Протягом року лікарка заробила у медико-соціальній експертній комісії 222 179 грн, і ще понад 123 тис. грн – на роботах за сумісництвом. Замість неї призначили лікаря-психіатра Олега Пархоменка.
3. Лікаря-терапевта Рівненської міжрайонної МСЕК Степана Чуприну. В електронній декларації за 2023 рік посадовець вказав, що є власником квартири у Рівному площею 49 м2, а його дружина Ліна Чуприна володіє земельною ділянкою та будинком в смт Степань Сарненського району. Крім того, на Ліну Чуприну записаний автомобіль Audi Q5 2012 року випуску. За рік у медико-соціальній експертній комісії лікар заробив 237 436 грн, а також отримав понад 34 тис. грн пенсії. Замість нього призначили лікаря-хірурга Вадима Гураєвського.
4. Лікарку-фтизіатра Рівненської міжрайонної спеціалізованої фтизіопульмонологічної МСЕК Людмилу Кіпренко. Згідно з даними електронної декларації за 2023 рік, посадовиця є власницею двох квартир – у Рівному та Корці. У 2022 році вона придбала Volkswagen Touareg 2004 року випуску та Audi A8 2005 року випуску. За рік роботи у МСЕК лікарка заробила 245 002 грн. Замість неї призначили лікарку-фтизіатра Марію Павлюк.
5. Лікарку-терапевта Острозької міжрайонної МСЕК Майю Слободянюк. Згідно з даними електронної декларації, у 2023 році посадовиця придбала житловий будинок і дві земельні ділянки в селі Малі Кусківці, а також квартиру площею 63,2 м2 у місті Збараж Тернопільської області. Ще одна квартира в місті Острог перебуває у власності лікарки з 2011 року. Майя Слободянюк також має автомобілі Chevrolet Trax 2019 року випуску та ВАЗ 2008 року випуску. За рік посадовиця заробила в МСЕК 254 890 грн. Замість неї призначили лікарку-хірурга Катерину Стратюк.
6. Лікарку-терапевта Дубенської міжрайонної МСЕК Наталію Шатковську. В електронній декларації за 2023 рік посадовиця вказала, що має дві земельні ділянки в місті Дубно загальною площею 1700 м2, а також квартиру площею 50,6 м2. У власності її сина та чоловіка – по земельній ділянці. Крім того, лікарка має з сином спільну часткову власність на будинок площею 88,3 м2. За рік Наталія Шатковська заробила в МСЕК 244 215 грн і 21 тис. грн – на роботі за сумісництвом. Крім того, вона отримала 66 тис. грн пенсії та 93 тис. грн соцдопомоги за втрату працездатності через виробничу травму. Замість неї призначили лікарку-невропатолога Валентину Гаврилюк.
7. Лікарку-невропатолога Костопільської міжрайонної МСЕК Вікторію Подвисоцьку. Згідно з даними електронної декларації за 2023 рік, посадовиця є власницею земельної ділянки та будинку площею 278,6 м2 у місті Костопіль, проте проживає у квартирі свекрухи спільно з чоловіком і дочкою. На чоловіка лікарки Олександа Подвисоцького зареєстрований бус Volkswagen Crafter 2016 року випуску та Renault Trafic 2013 року випуску. За основним місцем роботи Вікторія Подвисоцька отримала 247 674 грн зарплати, а також – понад 181 тис. грн спадщини та 38 тис. грн грошового подарунку. Замість неї призначили лікаря-хірурга Володимира Козачка.
Нагадаємо, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, під час якого ухвалили рішення про ліквідацію МСЕКів. Це відбулося на тлі викриття масштабних корупційних схем у низці обласних медико-соціальних експертних комісій. Правоохоронці викрили посадовців з Закарпатської, Рівненської, Харківської, Волинської, Миколаївської та Хмельницької МСЕК, які організували виготовлення підробних посвідок про інвалідність. Зокрема, голова Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа, вдома у якої знайшли 6 млн доларів готівкою, допомогла оформити інвалідність 49 прокурорам та їхнім близьким родичам. Після цього у різних областях України ініціювали проведення численних перевірок у медико-соціальних експертних комісіях.