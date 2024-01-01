Рівне:

Створення та просування сайтів

ДБР: у військовиків є місяць, щоб повернутися із СЗЧ без кримінальної відповідальності

Головна / Війна з московитами 29-лис, 2024, 16:319 prov 57
Військовослужбовці, які вперше самовільно покинули службу, мають можливість повернутися до неї до 1 січня 2025 року без кримінального переслідування.
Цю інформацію оприлюднила Тетяна Сапьян, радниця директора ДБР з комунікації, під час телевізійного ефіру, повідомляє Комерсант українськийКомерсант Український
“Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися у військову частину до 1 січня нового року, тобто за місяць. Після того, як ви повертаєтеся на місце своєї служби, командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення вас на службі. Поновлюються грошові, продовольчі і речові виплати, а також пільги і соціальні гарантії… Такий алгоритм дій на сьогоднішній день”,
– заявила радниця.

Закон про повернення із СЗЧ

У законі про повернення на службу із СЗЧ, який учора підписав Президент України Володимир Зеленський, нічого не сказано про 1 січня 2025 року як дедлайн безкарного повернення.
Згідно з документом, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби й висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.
Для таких військових поновлюють виплати зарплат, дію пільг і соцгарантій, а також усі інші види забезпечення.
При цьому, реалізація закону не призведе до звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності.
Схожі новини
Ситуація на фронті створює можливість закінчити війну не пізніше 2025 року, – Зеленський
Головна / Війна з московитами / Актуально

Ситуація на фронті створює можливість закінчити війну не пізніше 2025 року, – Зеленський

В Україні хочуть кардинально змінити правила мобілізації: що пропонують депутати
Головна / Війна з московитами

В Україні хочуть кардинально змінити правила мобілізації: що пропонують депутати

Зеленський продовжує звільняти посадовців СБУ: взявся за регіони
Головна / Рівненська область

Зеленський продовжує звільняти посадовців СБУ: взявся за регіони

За п'ять місяців поточного року із Рівненщини лави ЗС України поповнило більше 500 контрактників
Головна / Рівненська область

За п'ять місяців поточного року із Рівненщини лави ЗС України поповнило більше 500 контрактників

Мають право на податкову соціальну пільгу
Головна / Рівненська область

Мають право на податкову соціальну пільгу

Сайт безкоштовних оголошень Пакети з логотипом

Соц. мережі
Стрічка новин
Вгору