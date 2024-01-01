ДБР: у військовиків є місяць, щоб повернутися із СЗЧ без кримінальної відповідальності

Цю інформацію оприлюднила Тетяна Сапьян, радниця директора ДБР з комунікації, під час телевізійного ефіру, повідомляє Комерсант український
“Якщо ви пішли в СЗЧ як військовослужбовець, то у вас є можливість повернутися у військову частину до 1 січня нового року, тобто за місяць. Після того, як ви повертаєтеся на місце своєї служби, командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення вас на службі. Поновлюються грошові, продовольчі і речові виплати, а також пільги і соціальні гарантії… Такий алгоритм дій на сьогоднішній день”,– заявила радниця.
Закон про повернення із СЗЧУ законі про повернення на службу із СЗЧ, який учора підписав Президент України Володимир Зеленський, нічого не сказано про 1 січня 2025 року як дедлайн безкарного повернення.
Згідно з документом, під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини або місця служби чи дезертирували та добровільно прибули до місця проходження служби й висловили готовність продовжити військову службу, військова служба і дія контракту продовжується.
Для таких військових поновлюють виплати зарплат, дію пільг і соцгарантій, а також усі інші види забезпечення.
При цьому, реалізація закону не призведе до звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності.