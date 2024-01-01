Ситуація на фронті створює можливість закінчити війну не пізніше 2025 року, – Зеленський

"У жовтні, листопаді та грудні ми маємо шанс просунути ситуацію у бік миру та міцної стабільності. Ситуація на полі бою створює можливість зробити цей вибір. Вибір для рішучих дій, щоб закінчити війну не пізніше 2025 року", – заявив український лідер.Окрім того, президент розповів, що документ "Основи миру", у якому будуть викладені детальні умови для справедливого завершення війни, буде готовий до листопада. Глава держави наголосив, що Росія уникає чесної дипломатії, саме тому Україна розробила план дій, який може подолати розрив між нинішньою ситуацією та успішним проведенням Саміту миру."Для нас це План перемоги. Для кожної з ваших країн – це план надійної стабільності. Коли План буде повністю реалізований, Росія втратить здатність загрожувати Європі", – зазначив президент.Володимир Зеленський додав, що в першому пункті Плану перемоги йдеться про те, чи буде подолано проблему дефіциту геополітичної визначеності у Європі. За його словами, без цього мир неможливий. І саме тому реальними кроками до нього є запрошення до НАТО та майбутнє членство України в Альянсі.