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На саміті G20 Зеленський оголосив умови для припинення війни

Головна / Війна з московитами / Україна і світ 15-ноя, 2022, 07:069 prov 0
Зеленський закликав світову спільноту закріпити ключовий елемент архітектури післявоєнної безпекиПрезидент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту G20, які зібралися на Балі, окреслив ряд умов, необхідних для припинення війни. Про це повідомляє The Guardian.
Зеленський заявив, що Росія має вивести свої війська за кордони 1991 року та виплатить компенсацію за завдану шкоду.
На саміті Зеленський закликав світову спільноту «закріпити ключовий елемент архітектури післявоєнної безпеки», щоб запобігти повторенню російської агресії.
«Після здійснення всіх антивоєнних заходів документ, який підтверджує закінчення війни, має бути підписаний сторонами», – заявив він.
Протягом звернення президент України підкреслено звертався до країн G19, виключивши зі списку Росію. Зеленський подякував їм за те, що вони ясно дали зрозуміти, що «не може бути виправдань ядерному шантажу».
Нагадаємо, 15 листопада на індонезійському курортному острові Балі розпочався дводенний саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги буде приділено Україні.
Зеленський у своєму зверненні до учасників «Великої двадцятки» закликав припинити руйнівну війну Росії.
Джерело.
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