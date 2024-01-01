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Новий президент Європейської ради прибув до Києва

Головна / Війна з московитами / Україна і світ 01-гру, 2024, 12:209 prov 37
До Києва у неділю, 1 грудня, прибули висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас разом із комісаркою з розширення Мартою Кос та президентом Європейської ради Антоніу Кошта.
Про це стало відомо із її допису в X (Twitter), передає "Європейська правда".
Як повідомила Каллас, під час її першого візиту з моменту вступу на посаду, її послання є чітким: Європейський Союз хоче, щоб Україна перемогла у цій війні. 
"Ми зробимо для цього все можливе", – акцентувала вона.
Кошта, своєю чергою, заявив, що з першого дня війни ЄС стоїть на боці України.
"З першого дня нашого мандату ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку українському народу", – наголосив він.
Нагадаємо, Європейський парламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн, сформований після євровиборів у 2024 році, вона почне роботу з 1 грудня.
Як відомо, президент Європейської ради Шарль Мішель у п?ятницю, 29 листопада, офіційно передав свої повноваження колишньому прем?єр-міністру Португалії Антоніу Кошті.
Джерело.
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