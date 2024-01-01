Євросоюз сьогодні ухвалить новий пакет санкцій проти РФ, тема миротворців передчасна - Каллас

Як повідомлялося, в понеділок у Брюсселі відбувається зустріч на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС, одним з головних питань якої є продовження допомоги для України та застосування додаткових обмежувальних заходів проти країни-агресора.

Глави МЗС країн Євросоюзу сьогодні в Брюсселі розглянуть три головні питання: ситуацію в Сирії, в Україні та в Грузії. Вони ухвалять 15-й пакет санкцій проти РФ, але не розглядатимуть направлення в Україну миротворців, бо жодного бажання до миру з боку Росії наразі немає.Про це у Брюсселі перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявила висока представниця ЄС з питань зовнішніх відносин та політики безпеки, віцепрезидентка Єврокомісії Кая Каллас, повідомляє кореспондент Укрінформу.«Ми маємо сьогодні три головні теми: Сирія, Україна і Грузія... По Україні міністри закордонних справ сьогодні ухвалять 15-й пакет санкцій, які включають (заходи проти - ред.) тіньового флоту, санкції проти офіційних осіб Північної Кореї, а також проти китайських компаній, які уможливлюють цю війну Це надсилає чітке послання – хто б не підживлював продовження цієї війни, є ціна, яку він має заплатити», - сказала висока представниця ЄС Відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірності направлення європейських миротворців в Україну, вона зауважила, що перед тим, як такі рішення можуть розглядатися, має бути досягнутий мир, але наразі немає жодних ознак бажання Кремля шукати мирні рішення.«Спочатку має бути мир, щоб надсилати миротворців. Росія не хоче миру, і це дуже очевидно. Якщо ви поглянете на інтерв’ю Лаврова, наприклад, для Такера Карлсона, - вони (росіяни - ред.) не відступають від своїх цілей. Тож ми не можемо це обговорювати», - зазначила Каллас.