Пенсії, виплати ВПО, субсидії і тарифи: що і як зміниться з 1 лютого

Вікова надбавка до пенсії

Як пенсіонерам отримати у лютому 1000 грн від держави

Кому у лютому скоротять пенсії

Хто в лютому отримуватиме доплату за проживання в зоні радіаційного забруднення

Хто отримуватиме виплати ВПО з 1 лютого

Кому потрібно писати заяву на виплати ВПО

Новий вид допомоги у лютому — субсидія на оренду житла

Субсидії на опалювальний сезон: кому у лютому не потрібно звертатися

Хто може звернутися у лютому за субсидією

Чи буде підвищення комунальних тарифів з 1 лютого

У лютому 2025 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, хто отримає право на вікову надбавку, та у тих, хто ще не отримав 1000 грн державної допомоги(Тисяча Зеленського). Будуть продовжені виплати ВПО і запроваджено новий вид допомоги — субсидію на оренду житла.Читайте також:Пенсії 2025: що зміниться і хто отримає підвищені виплати з 1 лютогоУ лютому 2025 року виплати збільшатьсяу тих пенсіонерів,. Головна умова —Нагадаємо, вікова надбавка виплачується у таких розмірах:? особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до? особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до? особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі доУ лютому 2025 року пенсіонери зможуть отримати. Допомога від держави є одноразовою та буде. Діятиме програма до кінця лютого 2025 року.Гроші нараховуватимутьабо через банк, який є партнером програми.. Перелік тих, хто може отримати допомогу через Укрпошту формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто увійдуть у перелік на отримання коштів через Укрпошту, не можуть подати заявку через Дію.— на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.Отримані гроші на картку Національного кешбеку можна витратити, а от 1000 грн на Укрпошті -. Зняти готівку з картки Національний кешбек не можна.Законом Українибуло затверджено норму про застосування у 2025 роціОбмеження не будуть застосовуватися до пенсій людей,Механізм працюватиме так, що. Зокрема:? до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів (23?610 грн) та не перевищує 11 прожиткових мінімумів (25?971 грн), буде застосовуватись коефіцієнт? до частини пенсії, що перевищує 11 ПМ(25?971 грн) та не перевищує 13 ПМ(30?693 грн) —? до частини пенсії, що перевищує 13 ПМ(30?693 грн) та не перевищує 17 ПМ(40?137 грн) —? до частина пенсії, що перевищує 17 ПМ(40?137 грн), та не перевищує 21 ПМ(49?581 грн) —? до частина пенсії, що перевищує 21 ПМ(49?581 грн) —(тобто для забезпечення якої не сплачувались страхові внески),за роботу в окремих силових чи інших структурах.Відповідно до статті 45 Закону Україниу 2025 році на період дії воєнного стану в Україні, які постійно проживають у зоні безумовного(обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення та мають відповідні посвідчення,Умови встановлення доплати: такі громадяни проживали або працювали в зоні безумовного(обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселеннята у зв’язку з цим мають статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.Виплату у 2025 році в розмірі одного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб(2361 грн) отримують особи, в яких за результатами автоматичної перевірки з даними Державної міграційної служби УкраїниУ лютому 2025 року внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у найбільш складних життєвих обставинах, продовжатьЗгідно з Законом Українияк кризової виплати, яка є частиною підтримки Уряду для внутрішньо переміщених осіб.? пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;? люди з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;? діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки.Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:? для осіб з інвалідністю та дітей —? для інших осіб —Отримувати гроші можна 15-го та 28-го числа кожного місяця.? родин з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, або ж в умовно безпечних регіонах, але діти там не мають змогу вчитися офлайн;? родин, де один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;? малолітніх дітей до 14 років, які прибули без супроводу батьків(за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах);? вагітних жінок, починаючи з 30 тижня вагітності.Такі категорії ВПО можуть у лютомуУ лютому внутрішньо переміщені особи зможуть подавати документи. Скористатися допомогою можуть ВПО, які:? виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;? хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;? орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.? орендар і орендодавець не пов?язані родинними відносинами;? орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;? орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмоюПри цьому, родина ВПО можеНагадаємо, що у лютому 2025 року виплату компенсації за тимчасове безоплатне розміщення ВПО здійснюватиме вже Пенсійний фонд України. За програмою передбачено відшкодування витрат на комунальні послуги у розмірі близько(14,77 грн на день) за безоплатне розміщення одного ВПО.У лютому українці отримуватимуть житлові субсидії. Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг та витрати на управління багатоквартирним будинкомВ опалювальний сезон 2024?2025 субсидії розраховуються. Розрахунок субсидії буде проведено автоматично для всіх,Таким чином, громадянам, які вже отримують субсидію або кому було призначено нульову субсидію у літній період,У лютому для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2024?2025? якщо документи на призначення субсидії подаються вперше;? якщо у призначенні житлової субсидії на неопалювальний період було відмовлено(борг, відсутні доходи тощо);? якщо влітку була подана заява на припинення субсидії та громадяни користувалися пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажають отримувати житлову субсидію;? якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо.У разі звернення громадянина у лютому, субсидія буде призначена з того місяця, в якому людина за нею звернулася.При розрахунку житлової субсидії у лютому 2025 року враховуються. Для пенсіонерів, якщо субсидія призначається не з початку опалювального сезону —Нагадаємо, що нарахування за програмами Національний кешбек та Зимова єПідтримка не враховуються до сукупного доходу сім'ї для призначення житлових субсидій.. Натомість, розширено перелік категорій громадян, яким електроенергія відпускатиметься за пільговим тарифом.В Україні та зокрема у Києві тариф на постачання тепла для населеннямораторію на підвищення тарифів. Згідно з даними Київтеплоенерго, у лютому мешканці столиці платитимуть за опаленняЗа світло ми й надалі платитимемо. Цей тариф діятимеПротягом опалювального сезону(тобто, до кінця квітня 2025 року) споживачі, які, платитимуть за пільговим тарифом за електроенергію у розміріпри споживанні до 2000 кВт-год електроенергії в місяць.Також до кінця опалювального сезону платитимуть за електроенергіюУ лютому ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, залишатиметься на рівні. Ціни на газ у решти постачальників будуть в межах від 7,79 грн за кубометр до 9,99 грн.Редактор: Святослав Василик