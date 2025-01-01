Пенсії, виплати ВПО, субсидії і тарифи: що і як зміниться з 1 лютого

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Вікова надбавка до пенсіїУ лютому 2025 року виплати збільшатьсяу тих пенсіонерів,яким протягом місяця виповниться 70, 75 і 80 років. Головна умова —пенсія у людини не має бути вищою за 10?340,35 грн.
Нагадаємо, вікова надбавка виплачується у таких розмірах:
? особам, яким виповнилося 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн;
? особам, яким виповнилося 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн;
? особам, яким виповнилося 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.
Як пенсіонерам отримати у лютому 1000 грн від державиУ лютому 2025 року пенсіонери зможуть отримати 1000 грн у межах програми єПідтримка(Тисяча Зеленського). Допомога від держави є одноразовою та будедоступна для українців, які перебувають в Україні. Діятиме програма до кінця лютого 2025 року.
Гроші нараховуватимутьна картку Національного кешбеку, яку можна оформити через застосунок Діяабо через банк, який є партнером програми.
Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через Укрпошту — зможуть отримати допомогу через Укрпошту. Перелік тих, хто може отримати допомогу через Укрпошту формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто увійдуть у перелік на отримання коштів через Укрпошту, не можуть подати заявку через Дію.
Витратити кошти вони зможуть також через Укрпошту — на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.
Отримані гроші на картку Національного кешбеку можна витратитидо кінця 2025 року, а от 1000 грн на Укрпошті -до березня 2025 року. Зняти готівку з картки Національний кешбек не можна.
Кому у лютому скоротять пенсіїЗаконом України Про державний бюджет на 2025 рікбуло затверджено норму про застосування у 2025 роціобмежувальних коефіцієнтів до пенсій, які в чотири чи більше разів перевищують середню пенсію по країні, або 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.
Обмеження не будуть застосовуватися до пенсій людей,які сьогодні воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини від агресії рф, починаючи з 2014 року.
Механізм працюватиме так, щочим вищим є розмір пенсії, тим більший коефіцієнт буде застосовуватись. Зокрема:
? до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів (23?610 грн) та не перевищує 11 прожиткових мінімумів (25?971 грн), буде застосовуватись коефіцієнт 0,5;
? до частини пенсії, що перевищує 11 ПМ(25?971 грн) та не перевищує 13 ПМ(30?693 грн) —0,4;
? до частини пенсії, що перевищує 13 ПМ(30?693 грн) та не перевищує 17 ПМ(40?137 грн) —0,3;
? до частина пенсії, що перевищує 17 ПМ(40?137 грн), та не перевищує 21 ПМ(49?581 грн) —0,2;
? до частина пенсії, що перевищує 21 ПМ(49?581 грн) —0,1.
Обмеження будуть застосовуватися лише на той розмір виплати, яка не є страховою частиною пенсії(тобто для забезпечення якої не сплачувались страхові внески),а є додатковою виплатою від державиза роботу в окремих силових чи інших структурах.
Хто в лютому отримуватиме доплату за проживання в зоні радіаційного забрудненняВідповідно до статті 45 Закону України Про Державний бюджет України на 2025 ріку 2025 році на період дії воєнного стану в Україні непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживають у зоні безумовного(обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення та мають відповідні посвідчення, доплата за проживання встановлюється у розмірі 2361 грн.
Умови встановлення доплати: такі громадяни проживали або працювали в зоні безумовного(обов’язкового) відселення або в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року чи у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року та у зв’язку з цим мають статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Виплату у 2025 році в розмірі одного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб(2361 грн) отримують особи, в яких за результатами автоматичної перевірки з даними Державної міграційної служби України підтверджено, що людина постійно проживала в зоні забруднення, не переселялась до цієї зони з інших регіонів, та має статус постраждалого від аварії на ЧАЕС.
Хто отримуватиме виплати ВПО з 1 лютогоУ лютому 2025 року внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у найбільш складних життєвих обставинах, продовжать виплати на проживання ВПО.
Згідно з Законом УкраїниПро Державний бюджет України на 2025 рік, передбачено збереження у 2025 році виплати на проживання для ВПО як кризової виплати, яка є частиною підтримки Уряду для внутрішньо переміщених осіб.
Автоматично без додаткового звернення виплати отримуватимуть найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають змоги працювати:
? пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн;
? люди з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти;
? діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки.
Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:
? для осіб з інвалідністю та дітей —3000 грн;
? для інших осіб —2000 грн.
Отримувати гроші можна 15-го та 28-го числа кожного місяця.
Кому потрібно писати заяву на виплати ВПОІнші категорії ВПО теж можуть отримувати допомогу від держави. Це стосується:
? родин з дітьми до 14 років, які проживають в зоні активних чи можливих бойових дій, або ж в умовно безпечних регіонах, але діти там не мають змогу вчитися офлайн;
? родин, де один з членів сім'ї доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або тяжко хворою дитиною;
? малолітніх дітей до 14 років, які прибули без супроводу батьків(за заявою особи, яка перебуває у родинних відносинах);
? вагітних жінок, починаючи з 30 тижня вагітності.
Такі категорії ВПО можуть у лютомуподати спеціальну заяву на призначення або продовження виплат.
Новий вид допомоги у лютому — субсидія на оренду житлаУ лютому внутрішньо переміщені особи зможуть подавати документи на призначення субсидії на оренду житла. Скористатися допомогою можуть ВПО, які:
? виїхали з окупованих російською федерацією регіонів або із зон бойових дій і не мають власного житла в умовно безпечних регіонах України, а їхнє житло знищене або непридатне для проживання;
? хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього;
? орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.
Субсидія на оренду житла надаватиметься за умови, що:
? орендар і орендодавець не пов?язані родинними відносинами;
? орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО;
? орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою Прихисток.
При цьому, родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.
Нагадаємо, що у лютому 2025 року виплату компенсації за тимчасове безоплатне розміщення ВПО здійснюватиме вже Пенсійний фонд України. За програмою передбачено відшкодування витрат на комунальні послуги у розмірі близько450 грн на місяць (14,77 грн на день) за безоплатне розміщення одного ВПО.
Субсидії на опалювальний сезон: кому у лютому не потрібно звертатисяУ лютому українці отримуватимуть житлові субсидії на опалювальний сезон 2024?2025 років. Житлова субсидія на оплату житлово-комунальних послуг та витрати на управління багатоквартирним будинком призначається з моменту звернення за її призначенням до закінчення опалювального сезону.
В опалювальний сезон 2024?2025 субсидії розраховуютьсяз 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року. Розрахунок субсидії буде проведено автоматично для всіх, кому було призначено субсидію на неопалювальний період 2024 року або чия субсидія склала 0,00 грн.
Таким чином, громадянам, які вже отримують субсидію або кому було призначено нульову субсидію у літній період,не потрібно звертатися додатково за виплатою.
Хто може звернутися у лютому за субсидієюУ лютому для призначення житлової субсидії на опалювальний сезон 2024?2025 звернутися необхідно у наступних випадках:
? якщо документи на призначення субсидії подаються вперше;
? якщо у призначенні житлової субсидії на неопалювальний період було відмовлено(борг, відсутні доходи тощо);
? якщо влітку була подана заява на припинення субсидії та громадяни користувалися пільгою на оплату житлово-комунальних послуг, а на опалювальний період бажають отримувати житлову субсидію;
? якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб, зміни соціального стану тощо.
У разі звернення громадянина у лютому, субсидія буде призначена з того місяця, в якому людина за нею звернулася.
При розрахунку житлової субсидії у лютому 2025 року враховуються доходи домогосподарства за II — III квартали 2024 року. Для пенсіонерів, якщо субсидія призначається не з початку опалювального сезону — враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається субсидія.
Нагадаємо, що нарахування за програмами Національний кешбек та Зимова єПідтримка не враховуються до сукупного доходу сім'ї для призначення житлових субсидій.
Чи буде підвищення комунальних тарифів з 1 лютогоЗ 1 лютого тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення не змінюватимуться. Натомість, розширено перелік категорій громадян, яким електроенергія відпускатиметься за пільговим тарифом.
В Україні та зокрема у Києві тариф на постачання тепла для населення залишиться на рівні минулорічних показників через дію мораторію на підвищення тарифів. Згідно з даними Київтеплоенерго, у лютому мешканці столиці платитимуть за опалення 1654,41 грн/Гкал.
За світло ми й надалі платитимемо 4,32 грн/кВт-год. Цей тариф діятиме до кінця квітня.
Протягом опалювального сезону(тобто, до кінця квітня 2025 року) споживачі, яківикористовують електроопалювальні установки, платитимуть за пільговим тарифом за електроенергію у розмірі 2,64 грн/кВтпри споживанні до 2000 кВт-год електроенергії в місяць.
Також до кінця опалювального сезону платитимуть за електроенергію 2,64 грн/кВт-годспіввласники великих багатоквартирних будинків, де відсутнє газове забезпечення, або де є проблеми із теплопостачанням.
У лютому ціна газу для побутових споживачів, які користуються послугами Нафтогазу, залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр. Ціни на газ у решти постачальників будуть в межах від 7,79 грн за кубометр до 9,99 грн.
Редактор: Святослав Василик
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