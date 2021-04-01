Нардеп Ар’єв: "Мінсоцполітики має намір подати до Ради проєкт, яким зменшуються виплати за лікарняний"
Актуально
06-апр, 2021, 12:269
swet
63
Міністерство соціальної політики України має намір подати до Верховної Ради законопроєкт, яким зменшуються виплати за лікарняний.
Про це повідомив народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Володимир Ар’єв на своїй сторінці у Facebook.
“Догосподарювались до відсутності грошей на оплату лікарняних. Уряд, а точніше Мінсоцполітики, збирається подати до Верховної Ради законопроєкт, яким різко зменшує виплати за хвороби“, – йдеться в повідомленні.
За словами Ар’єва, якщо стаж до 5 років – людина отримає лише половину зарплатні, 5-10 років – 60 %, 10-15 років – 70 %, 15-20 років – 80 % і лише зі стажем понад 20 років нарахують лікарняні у розмірі зарплатні.
“Роботодавцям теж привіт: якщо монобільшість за це проголосує, то їм (роботодавцям, – ред.) доведеться оплатити не перші 5, як зараз, а 10 днів лікарняного. Тобто, в більшості випадків, все перекладається на них“, – додав нардеп.
Він зазначив, що такі зміни пропонуються через те, що гроші в Фонді соціального страхування закінчились.
“Як наповнити бюджет Зе-влада поняття зеленого не має. Знає лише як цей бюджет пиляти“, – додав Ар’єв.
Схожі новини
Календар
|« Апрель 2021 »
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|