Пенсії по інвалідності 2025 – чи збільшать мінімальні розміри виплат з 1 лютого

Мінсоцполітики запевнило, що реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК)

, які отримують люди з інвалідністю. Всі люди, які отримують пенсії через інвалідність, продовжать їх отримувати після реформи МСЕК. Якщо виплати та соціальні гарантії надано на законних підставах, їх розмір не зменшуватимуть.

Чи зміняться розміри пенсій по інвалідності з 1 лютого

Розмір пенсії для громадян з інвалідністю залежить від групи інвалідності та страхового стажу. Мінімальні розміри виплат у 2025 році залишаться на минулорічному рівні.не вплине на розмір пенсійУмови призначення та розміри пенсій по інвалідності визначені Законом України від 09.07.2003 №?1058-IV(статті 30?35).Вони призначаються людям з інвалідністю(необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу? для осіб з інвалідністю І групи —? для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп —? для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп —Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше — пенсія призначається з дня звернення за нею.