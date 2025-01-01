Пенсії по інвалідності 2025 – чи збільшать мінімальні розміри виплат з 1 лютого

Мінсоцполітики запевнило, що реформа медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) не вплине на розмір пенсій, які отримують люди з інвалідністю. Всі люди, які отримують пенсії через інвалідність, продовжать їх отримувати після реформи МСЕК. Якщо виплати та соціальні гарантії надано на законних підставах, їх розмір не зменшуватимуть.
Чи зміняться розміри пенсій по інвалідності з 1 лютогоУмови призначення та розміри пенсій по інвалідності визначені Законом України від 09.07.2003 №?1058-IV Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (статті 30?35).
Вони призначаються людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).
Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:
? 100% пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;
? 90% пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;
? 50% пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.
При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу зараховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років.
Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності у лютому 2025 року:
? для осіб з інвалідністю І групи — 2760 грн;
? для непрацюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп — 2520 грн;
? для працюючих осіб з інвалідністю ІІ і ІІІ груп — 2093 грн.
Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше — пенсія призначається з дня звернення за нею.
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