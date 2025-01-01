На Рівненщині чоловіки мобілізаційного віку здійснили напад на військових ТЦК

Правоохоронці проводять необхідні слідчо-оперативні дії щодо правопорушників – вони вже перебувають в розшуку, оскільки втекли з місця скоєння злочину.

У Рівненській області чоловіки мобілізаційного віку здійснили напад на військовослужбовців ТЦК, повідомляє Рівненський обласний територіальний центр комплектування.

«В одному з районів Рівненської області, під час перевірки військово-облікових документів особи мобілізаційного віку здійснили напад на військовослужбовців ТЦК та СП під час виконання останніми своїх службових повноважень, нанесли їм тілесні ушкодження та пошкодили військову техніку», – йдеться у повідомленні.Життю та здоров’ю військовослужбовців ТЦК та СП наразі нічого не загрожує. Правоохоронці проводять необхідні слідчо-оперативні дії щодо правопорушників – вони вже перебувають в розшуку, оскільки втекли з місця скоєння злочину.Рівненський обласний ТЦК також нагадав громадянам України мобілізаційного віку про необхідність своєчасного оновлення облікових даних з метою уникнення непорозумінь та відповідальності перед законом.Від початку лютого сталися кілька вибухів біля будівель ТЦК. Зокрема, 1 лютого у Рівненському ТЦК пролунав вибух, унаслідок якого загинула одна людина, ще восьмеро були поранені.Служба безпеки, повідомляючи деталі про вибух у будівлі ТЦК в Рівному, заявила, що російського агента використали «втемну» і «навмисно підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі». Відомство додає, що фігурант справи – 21-річний безробітний чоловік із Житомирської області. Його завербував представник російських спецслужб, коли він шукав заробіток у телеграмі.