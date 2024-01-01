Україна просила Захід озброїти 10 бригад ЗСУ, але США та ЄС оснастили менше 3, — Зеленський

Володимир Зеленський пояснив, що проблема України полягає не в чисельності Збройних сил України, а в оснащенні військовослужбовців зброєю та технікою.З 10 бригад, які рік тому президент України Володимир Зеленський просив оснастити західних партнерів, США та Європа оснастили лише дві з половиною. Про це в інтерв'ю Sky News заявив сам Володимир Зеленський."Вони (партнери – ред.) говорять про мобілізацію, але реальна проблема з 10 бригадами, які наші партнери не оснастили, я дуже просив їх більше року тому, що нам потрібно оснастити ці бригади. Ми ухвалили це рішення зі Сполученими Штатами і з європейськими союзниками, і на сьогодні Європа і Сполучені Штати повністю оснастили дві з половиною бригади", — сказав Зеленський.За його словами, основною причиною таким повільних темпів оснащення називалася бюрократія та "якісь рішення, котрі не вважають пріоритетом"."Хтось запитав мене про мобілізацію, і я не хочу стверджувати, що це позиція деяких лідерів у Європі. Мовляв, потрібні молоді люди тощо. І я відповів: ви хочете, щоб хтось ішов на смерть без зброї?", — зазначив Зеленський.Президент України підкреслив, що чисельність ЗСУ встановлюється з урахуванням необхідності зберегти якомога більше життів."Якщо в європейських чи американських чиновників є ідея щодо віку мобілізації, я хочу попросити наших партнерів робити свою справу, а ми робитимемо свою", — наголосив Зеленський.Нагадаємо, 27 листопада видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що США вимагають від України розглянути зниження мобілізаційного віку до 18 років.У цей же день в ОП відповіли на заклик США мобілізувати українців з 18 років.