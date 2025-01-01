Bloomberg: ЄС готує для України пакет військової допомоги на €20 мільярдів

Про це передає Bloomberg.
Обізнане з цим питанням джерело розповіло західним ЗМІ, що ЄС намагається погодити таку допомогу для української сторони на тлі зусиль президента США Дональда Трампа по досягненню швидкого мирного врегулювання з росією.
За даними Bloomberg, ініціатива буде спрямована:
- на доставку артилерійських боєприпасів,
- систем протиповітряної оборони,
- ударних ракет високої точності,
- безпілотників,
- та іншої зброї.
«Блок прагне погодити принципову ініціативу, яка відкрита для внесків у натуральній та готівковій формі від держав-членів і союзників-однодумців, на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня, згідно з планами людей, які говорили на умовах анонімності», - йдеться в публікації Bloomberg.
Як передає західне видання, тоді лідери Євросоюзу мають узгодити питання щодо вартості та підписати пакет.
Разом з тим є ризик того, що заплановані терміни можуть зрушитися, оскільки Угорщина озвучувала припущення, що виступить проти будь-якої нової військової допомоги Україні. Крім того, на часовий проміжок впливає фактор виборів у Німеччині, які мають відбутися цієї неділі.
Також Bloomberg пише, що ЄС поспішає із планами підтримки України та надання Києву гарантій безпеки в разі можливої мирної угоди з рф та збільшення власних витрат на оборону відтоді, як Вашингтон взявся за переговори з Москвою.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер незабаром оголосить про новий пакет допомоги для України та про санкції щодо рф. Це відбудеться попри посилення Вашингтоном тиску на Київ, щоб українська сторона "відступила" та прийняла мирну угоду з Москвою.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер їде з візитом до США. У Вашингтоні він представить американському президенту Дональду Трампу свій варіант миротворчого плану щодо України.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що за потреби Лондон готовий та має бажання розмістити свої війська на території України. Це може стати гарантією безпеки.
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