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Військовий юрист

Наступного тижня оприлюднять мирний план Трампа – Bloomberg

Головна / Війна з московитами 06-лют, 2025, 08:579 prov 0
Адміністрація Президента США Дональда Трампа представить план припинення російсько-української війни на Мюнхенській безпековій конференції наступного тижня. Про це з посиланням на власні джерела повідомив Bloomberg, передає Комерсант український.
Згідно з джерелами, які побажали залишитися анонімними, цей план має представити спеціальний представник Трампа з питань України та росії Кіт Келлогг. Джерела не уточнили, наскільки детальними будуть обговорення та в якому форматі вони відбуватимуться.
Келлогг та інші останніми тижнями натякали на те, що план втілюватиме концепцію “миру через силу”. Однак видання не повідомляє багато про план.
Ключові елементи плану:
заморожування конфлікту з залишенням окупованої території у невизначеному статусі;
надання Україні гарантій безпеки для запобігання новим атакам з боку Москви.
Пізніше цього місяця Келлогг, як очікується, здійснить свій перший візит до України та країн Європейського Союзу. В Україні планується його зустріч із Зеленським.
Тим часом, за інформацією джерел, український лідер планує після Мюнхенської конференції відвідати кілька країн Перської затоки.
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