Нафтовий удар по Росії. Байден готує ризикований крок допомоги Україні, а Трамп хоче негайно припинити вогонь

Адміністрація президента США Джо Байдена може запровадити жорсткіші санкції проти експорту російської нафти, прагнучи посилити тиск на Москву перед поверненням Дональда Трампа до Білого дому, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Деталі можливих заходів все ще опрацьовуються, зазначає агентство.

Байден довго чинив опір подібним крокам через застереження, що вони можуть спричинити стрибок цін на енергоносії, особливо напередодні виборів у США.

Однак із падінням цін на нафту та з огляду на перемогу Трампа й побоювання, що він може спробувати змусити Україну укласти швидку угоду з Росією, адміністрація Байдена "готова до агресивніших дій", кажуть джерела видання.

Джерела Bloomberg зазначають, що Байден і його команда готові піти на ризик, завершуючи свою каденцію. Це також пов'язано з тим, що попередні спроби скоротити енергетичні доходи Росії принесли неоднозначні результати, а ціни на бензин у США сягнули максимуму з середини 2021 року.

В останні тижні свого правління адміністрація також активізувала військову і фінансову підтримку України на тлі сумнівів про готовність Трампа продовжувати підтримку США.

Автори публікації вказують, що чинна адміністрація також розглядає нові санкції, спрямовані проти танкерного флоту, який Росія використовує для транспортування своєї нафти.

Нові обмеження на так званий тіньовий флот можуть бути оголошені в найближчі тижні.

Аналогічні заходи щодо "тіньового" флоту Росії планує до кінця року вжити Європейський Союз. Ці санкції, як очікують, будуть спрямовані також проти фізичних осіб, залучених до торгівлі російською нафтою.

Як можуть виглядати нафтові санкції

Одним з варіантів можуть стати обмеження, аналогічні тим, що діють щодо іранської нафти.

У такому випадку покупцям нафти загрожує покарання з боку США. Однак це пов'язано із ризиком, враховуючи, що основними споживачами російської нафти є потужні країни, зокрема Індія і Китай.

Крім того, санкції можуть призвести до різкого зростання цін на нафту і напруженості у світовій економіці, зазначає агентство.

Це також призведе до розпалювання напруженості як із супротивниками, так і з партнерами, за допомогою яких США хочуть обмежити експорт чутливих товарів, як-от мікросхеми та інші технології, що живлять російську військову машину.

Ці кроки також спрямовані на посилення тиску на Росію до вступу Трампа на посаду, який наполягає на переговорах про припинення війни в Україні, пише видання. Натомість чинна влада твердить, що хоче надати Україні якомога більше важелів впливу на будь-яких переговорах.

З огляду на це, ще більше скорочення фінансів президента Путіна може зміцнити переговорну позицію України, зазначає Bloomberg. І визнає: Трамп може послабить заходи, якщо вважатиме, що вони накрутили ціни на нафту, але запропонувавши поступки Путіну надто швидко, він втратить у політичному плані, адже ризикує виглядати слабким.

Досі адміністрація Байдена обмежувалася встановленням граничних цін на сиру російську нафту.

Однак, хоча вартість морських потоків нафти впала після запровадження Великою сімкою обмеження ціни на початку грудня 2022 року, відтоді вона відновилася.

Мінфін США оголосив про 20 млрд доларів кредиту Києву

10 грудня міністерство фінансів США оголосило про виділення Україні 20 мільярдів доларів кредитних коштів у межах ініціативи G7 щодо використання заморожених російських активів.

"Це фінансування забезпечить Україні необхідну підтримку в захисті від неспровокованої агресивної війни", – заявила американська міністерка фінансів Дженет Єллен.

"Вони також допоможуть забезпечити Україну ресурсами, необхідними для підтримки служб екстреної допомоги, лікарень та інших основ її відважного опору", – підкреслила Єллен.

Володимир Путін розраховує, що "ми втомимося і врешті-решт відступимо", додала вона. "Група семи" змушує Росію, а "не платників податків нашої коаліції" все більше "нести витрати за незаконну війну", наголосила очільниця міністерства фінансів США

Гроші будуть виділені в рамках ширшої програми "Великої сімки", про яку оголосили цього літа.

Країни G7 тоді домовилися видати Україні кредит на суму 50 млрд доларів, який гаситимуть із майбутніх відсотків із російських активів.

Це приблизно 280 млрд доларів, більша частина з яких - 210 млрд у перерахунку на євро - заблокована в ЄС.

Щорічно заморожені активи РФ приносять прибуток, що становить, за оцінками аналітиків, 2,5-3 млрд євро.

Трамп хоче негайного припинення вогню та переговорів

Тим часом Reuters повідомило, що обраний президент США Дональд Трамп під час зустрічі з Емманюелем Макроном та Володимиром Зеленським у Парижі заявив, що хоче переговорів для швидкого завершення війни.

П'ятеро співрозмовників видання, які були проінформовані про зустріч, розповіли, що на 35-хвилинній зустрічі без радників сторони не обговорювали конкретних деталей будь-якого бачення миру.

"Але Трамп повторив, що хоче негайного припинення вогню та переговорів для швидкого припинення війни", - пише видання.

При цьому, за словами одного з джерел, Трамп поводився доброзичливо, шанобливо і відкрито і, схоже, був налаштований на те, щоб слухати.

Однак ні Трамп, ні посадовці, близькі до нього, які мають справу з Україною, не розповіли, як саме вони бачать вирішення війни та наполягання України на тому, що вона має отримати гарантії безпеки в рамках будь-якого врегулювання.

Це, як пише Reuters, посилило в Києва відчуття невизначеності на тлі наступу Росії на Донбасі та нічних атак на українські міста й села.