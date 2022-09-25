Байден підтримав конфіскацію активів РФ для передачі Україні

Адміністрація президента США Джо Байдена підтримала законопроєкт, який дозволить конфіскувати близько 300 млрд доларів із заморожених російських активів і направити ці кошти на відбудову України.
Про це повідомляє Bloomberg.
Видання нагадує, що сенатори США представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати активи російських олігархів, які потрапили під санкції.
У меморандумі ради національної безпеки Комітету Сенату з міжнародних відносин йдеться про те, що даний законопроєкт надасть виконавчій владі повноваження, необхідні для конфіскації російських суверенних активів на користь України.
Авторами "закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців" є конгресмени Джим Ріш та Шелдон Вайтхаус.
"У Сенаті існує широка двопартійна згода з цього приводу. Після року переговорів комітету настав час розглянути це законодавство", - сказав Ріш.
Стверджується, що демократи і республіканці в комітеті розходяться в двох ключових частинах законопроєкту. Запропонований закон вимагає від Байдена координації з G-7 для арешту активів, але не потребує їх схвалення, що, може дозволити США вжити заходів в односторонньому порядку.
Він також містить формулювання, спрямовані на те, щоб Росія не оскаржила конфіскацію в судах Сполучених Штатів, які можуть бути потенційно вразливими для конституційних викликів.
За даними Bloomberg, наразі Білий дім хоче узгодити цей крок із союзниками з "Великої сімки" (G7), зокрема в Європі, де зберігається близько 200 млрд доларів заморожених активів РФ.
"Разом з нашими партнерами з G-7 ми вивчаємо всі варіанти, які відповідають нашим відповідним правовим системам і міжнародному праву, щоб допомогти Україні отримати компенсацію від Росії", - підкреслили в Держдепі США.
Як пише видання, Білий дім спочатку неоднозначно поставився до введення вимоги G-7, але згодом наголосив на необхідності діяти разом із союзниками.
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