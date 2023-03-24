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Для відбудови України можна залучити до $500 мільярдів заморожених активів рф - Шмигаль

Головна / Війна з московитами / Україна і світ / Політика 17-кві, 2023, 09:539 prov 29
Уряд України веде переговори з партнерами щодо юридичного обґрунтування та практичного залучення заморожених російських активів, які охоплюють від $300 до $500 мільярдів, на проєкти відновлення зруйнованої української інфраструктури.
Про це розповів Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції у п’ятницю у Вашингтоні, відповідаючи на запитання Укрінформу.
«Ми обговорюємо з нашими партнерами всі можливі юридично-правові механізми, як конфіскувати всі ці (заморожені – ред.) активи, і як їх спрямувати на проєкти відновлення української інфраструктури», - зазначив Шмигаль.
Він підкреслив, що саме агресор, а не міжнародні донори, має компенсувати всі втрати та руйнування, завдані ним Україні.
«Ми бачимо, що це єдине значне, важливе джерело для відновлення України. Сума становить потенційно від $300 до $500 мільярдів»,- зауважив Прем’єр.
Він також сказав, що це є однією з найскладніших тем для партнерів, однак завдяки послідовній роботи вже зараз є зрушення. Зокрема, за його словами, Канада стала «драйвером» конфіскацій коштів російського олігарха. На черзі – конфіскація літака «Руслан» компанії «Волга-Днепр». Крім того, США вилучили перші понад $5 мільйонів та передали їх Україні.
«Тобто це – відкриті двері для того, щоби ми продовжили розмову про конфіскацію російських коштів»,- зазначив Шмигаль.
Глава уряду також поінформував, що під час його візиту до Вашингтона відбулися переговори на цю тему з віце-президентом Європейської Комісії. За його словами, ЄК сьогодні офіційно збирає дані щодо заморожених активів від усіх країн-членів Євросоюзу, щоби приймати рішення, як рухатися далі. Крім того, це питання обговорювалося окремо з міністрами фінансів країн ЄС, а також Великої Британії та інших партнерів.«І, звісно, ми обговорюємо конфіскацію суверенних російських активів»,- додав Прем’єр.
У цьому зв’язку він висловив сподівання, що ближчим часом вдасться знайти правильне юридичне рішення на глобальному рівні, щоби забезпечити правові механізми такої конфіскації.
«Це потрібно, оскільки система глобальної безпеки сьогодні зруйнована росією, і ми маємо, в тому числі, через фінансові інструменти конфіскації знайти нові елементи світової безпеки»,- зауважив глава уряду України.Як повідомляв Укрінформ, Денис Шмигаль 12-14 квітня перебував з робочим візитом у США. Він взяв участь у щорічному форумі Spring Meetings МВФ і Світового банку. Крім того, глава уряду провів зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, міністром торгівлі США Джиною Раймондо, міністром фінансів Джанет Єллен, іншими американськими урядовцями та представниками бізнесу, а також керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку.
Джерело.
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