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Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки

Головна / Україна і світ / Актуально 13-кві, 2023, 08:229 prov 0
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами участі у круглому столі, який відбувся в межах Spring Meetings групи Світового банку та МВФ.
"Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги", - підкреслив Шмигаль.
За його словами, у 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд.
Джерело.
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