План відновлення України: скільки грошей очікувати від світу та на що їх спрямують

Головна / Україна і світ 18-июл, 2022, 08:109 prov 0

Майже $2 млрд отримає Україна на відновлення після війни. Про це домовилися учасники конференції з питань відновлення України після збройної агресії російської федерації в Лугано. На що підуть ці кошти, якими є умови світу, які країни долучаться до програми – розбирався Центр громадського моніторингу і контролю.



Скільки грошей треба

У Лугано було досягнено домовленостей про те, що Світовий банк надасть $1,2 млрд на фінансову допомогу бюджету, підтримку агросектору та на підготовку до нового опалювального сезону, розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль за результатом конференції. З Європейським банком реконструкції та розвитку сформовані домовленості про підтримку на 300 млн євро для стабільного проходження зими. Європейський інвестиційний банк виділить 120 млн євро на проєкти цифрової трансформації. Уряди Швейцариї, Швеції, Великої Британії нададуть кошти для фінансування потреб бюджету, підтримки аграріїв, діджиталізації, ремонту енергетичної інфраструктури, відновлення українського малого та середнього бізнесу.

За даними уряду, план відновлення України вже зараз оцінюється у $750 млрд. Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки (2019-2020) та радник керівника Офісу Президента, під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявив, що втрати України від російської агресії вже сягнули $100 млрд.

«Сума, потрібна для відновлення, буде ще більшою, бо відновлення прямих втрат передбачає покращення. І тут необхідно близько 165 млрд. А загальні втрати, тобто недоотримані прибутки, ВВП, людський капітал, це 500-750 млрд», — пояснив Милованов.



Як це працюватиме

Уряд України пропонує створити декілька Офісів відновлення держави: у Вашингтоні, Брюсселі, Лондоні та інших містах. Але головний офіс має бути в Києві, впевнений прем’єр-міністр України.

Платформа відновлення України складатиметься з трьох рівнів. Перший – це high level, де будуть представлені лідери держав. Другий – це спільна координаційна група, яка включатиме керівників виконавчої влади та decision makers з України, США, ЄС, Британії, Польщі та інших країн-партнерів. Третій – це тематичні групи за галузевими напрямками: 24 групи Національної ради відновлення України.

Також Україна ініціює створення Advisory group, куди увійдуть європейські політики, американські та європейські економісти зі світовими іменами. Тобто професіонали, які допоможуть не лише сформувати стратегію, але і продемонструвати рівень відкритості України.

Денис Шмигаль підкреслив, що план відновлення України писався на основі ключових принципів – наскрізних векторів, дотримання яких дозволить ефективно змінювати та відбудовувати країну.

«Відновлення краще, ніж було. Build back better. Наша мета — не просто відновити скло і бетон, а збудувати нову країну», — сказав він.

Так, серед ключових принципів: максимально можлива безпека для людей та бізнесу, верховенство права, євроінтеграція та відповідність критеріям кандидатства, прозорість і підзвітність у відновленні, відбудова України з максимальним залученням зелених технологій, digital інструменти під час відновлення та загальна діджиталізація, залучення приватного капіталу до процесу відбудови.

Перспектива міжнародних інвестицій

Денис Шмигаль впевнений, Україні буде достатньо двох років, аби імплементувати основні правила Євросоюзу. Для міжнародних компаній це відкриває нові можливості і є важливим сигналом для перспективних інвестицій у різні галузі економіки країни.

«Відновлення інфраструктури, зелений перехід, будівництво нової генерації, збільшення видобутку газу, глибинна переробка в агросекторі та металургії, ІТ-сектор. Все це проєкти з мільярдним потенціалом, і ми запрошуємо міжнародний бізнес інвестувати в ці галузі», — відзначив прем’єр-міністр.

Закордонні інвестори співчувають українцям та мають величезне бажання підтримати країну. Однак, нині їм бракує гарантій безпеки, наголосила виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев’янко під час брифінгу у Медіацентрі Україна. За її словами, наразі інвестори не вкладають в Україну «серйозну кількість грошей». Тож, треба зробити так, щоб вони довіряли державі та почувались комфортно.

«Треба зробити належну систему правосуддя, треба зробити так, щоб інвестор почувався комфортно і довіряв державі в якій він працює. Якщо це станеться, все буде добре, інвестор прийде. Звісно, треба ще державні гарантії. Це, чесно кажучи, не завадило б, адже в багатьох випадках потрібні гарантії безпеки і взагалі страхування військових ризиків», - вважає Анна Дерев’янко.

Вона додала, що ключовим питанням для іноземних партнерів є відсутність корупції під час витрати коштів на відбудову.

«Якщо іноземці побачать, що є хоча б натяк на корупцію, буде важко збирати кошти на відновлення нашої держави», — пояснила Анна Дерев’янко.

