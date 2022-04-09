“Stand up for Ukraine”: ЄІБ зобов’язався надати додаткові 4 млрд євро для підтримки українських біженців

9 квітня 2022 -

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Банк Європейського Союзу, оголосив про програму фінансування у 4 млрд євро на 2022 та 2023 роки, що допоможе містам і регіонам у країнах-членах ЄС у задоволенні нагальних інвестиційних потреб і вирішенні проблем, пов’язаних із прийняттям та інтеграцією біженців, які тікають від війни в Україні.

Нова програма ЄІБ, що очікує на затвердження Радою директорів ЄІБ, має на меті профінансувати розвиток ключової соціальної інфраструктури з метою надання громадських послуг для біженців, зокрема житла, шкіл, лікарень і дитячих садків. Фінансова допомога буде доповнена консультативною підтримкою, що допоможе місцевим органам влади у країнах-членах ЄС безкоштовною технічною допомогою для оперативної оцінки місцевих потреб, а також планування, визначення пріоритетів та підготовки відповідних інвестиційних проєктів.

Рада директорів ЄІБ вже схвалила Пакет заходів солідарності з Україною 4 березня 2022 року. В межах цього пакету, у період з 8 по 25 березня Банк ЄС переказав 668 млн євро Уряду України для екстреної підтримки ліквідності. Крім того, ЄІБ працює над наданням подальшого фінансування, щоб Уряд України міг продовжувати надавати критичні громадські послуги для громадян, які залишилися в Україні. Відповідно до обговорень між Президентом ЄІБ Вернером Хойєром і Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, ці кошти передбачені для підтримки транспорту, енергетики, міського розвитку та цифрових проєктів. Вони є частиною

Пакету заходів солідарності з Україною

, що був розроблений у співпраці з Європейською Комісією.

ЄІБ продовжуватиме вивчати можливості для підтримки України та українських біженців спільно з Європейською Комісією, зокрема за допомогою компоненту «Вікно соціальних інвестицій та навичок» нещодавно розпочатої програми InvestEU.

Президент ЄІБ Вернер Хойєр сказав

: «Ми усі приголомшені жахливими руйнуваннями, завданими Україні та її громадянам, мільйони з яких тікають з країни у пошуку миру та безпеки. Жах, який ми спостерігаємо, лише підсилює нашу рішучість діяти. Завдяки нашому початковому Пакету заходів солідарності з Україною та цій новій програмі для країн-членів ЄС у 4 млрд євро, ми підтримаємо Україну, а також допоможемо громадам приймати біженців та забезпечити їх критичними соціальними послугами: житлом, школами, лікарнями. Я глибоко вдячний Президентці Урсулі фон дер Ляєн і Прем’єр-міністру Джастіну Трюдо за їхнє лідерство та за мобілізацію світової спільноти для України. Світ має відповідати зразковій хоробрості та стійкості українців, а також допомагати їм і тим, хто підтримує їх».

ЄІБ заявив про свою підтримку під час міжнародного заходу зі збору коштів для біженців і внутрішньо переміщених осіб в Україні

‘Stand Up For Ukraine’

, організованого Європейською Комісією, Урядом Канади та міжнародною організацією громадянського суспільства Global Citizen у суботу у Варшаві. Станом на сьогодні російська агресія проти України призвела до 6,5 млн внутрішньо переміщених осіб і 3,8 млн біженців.

Довідкова інформація

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) – це інституція довгострокового кредитування Європейського Союзу. Його власниками є держави-члени Євросоюзу. Банк надає доступ до довгострокового фінансування для розумного інвестування задля впровадження політик Європейського Союзу.