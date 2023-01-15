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Україна та ЄС підписали меморандум про 18 млрд євро макрофіну: перший транш у 3 мільярди очікують цього тижня

Україна і світ / Актуально 16-янв, 2023, 12:459 prov 0
КИЇВ. 16 січня. УНН. Україна та ЄС підписали меморандум щодо 18 млрд євро макрофінансової допомоги від Євросоюзу на 2023 рік, український уряд очікує перший транш у 3 мільярди цього тижня, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Twitter, пише УНН.
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"Україна та ЄС щойно підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Цього тижня очікуємо отримати транш у розмірі 3 млрд євро. Вдячний Урсулі фон дер Ляєн та Валдісу Домбровскісу. Це допоможе Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність", - написав Шмигаль.
Доповнення
У середині грудня Європейська рада остаточно затвердила 18 млрд євро на 2023 рік для України.
Джерело: УНН
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