Світовий банк підрахував суму, необхідну на повоєнне відновлення України

Сума коштів, які будуть потрібні на повоєнне відновлення України, вже перевищила 350 мільярдів доларів, як раніше оцінювали завдані країні збитки внаслідок повномасштабної військової агресії з боку рф.
За словами президента Світового банку Девіда Малпасса, очікувані витрати на відновлення України «трохи зростуть» порівняно з приблизно 350 мільярдами доларів, які оцінювалися раніше цього року, враховуючи націленість росії на українську електромережу та іншу інфраструктуру, повідомляє Reuters.
При цьому Малпасс зазначив, що не виявив жодної «донорської втоми» в міжнародному співтоваристві, незважаючи на величезні витрати на війну.
Водночас було «гігантське розчарування» щодо рф через продовження її агресії проти України.
«Це виснажлива війна, і вона дуже розчаровує», - сказав президент Світового банку та додав, що російські офіційні особи наразі були ізгоями, коли приїжджали на міжнародні зустрічі.
Нагадаємо, у жовтні уряд вирішив залучати безробітних громадян до виконання суспільно корисних робіт в «Армії відновлення».
На ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури Київської області, Уряд виділив ще 300 млн грн.
Цього тижня до Верховної Ради внесуть законопроект про Фонд відновлення України.
У березні Кабінет міністрів анонсував створення 4 фондів, кошти яких підуть на відновлення України після завершення війни.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав три можливі джерела фінансування Фонду відновлення України.
У травні канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував країнам ЄС створити спеціальний фонд для відновлення України після війни. Фонд солідарності потребуватиме фінансування на мільярди євро.
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