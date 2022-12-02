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Світовий банк підрахував суму, необхідну на повоєнне відновлення України

Головна / Війна з московитами 02-дек, 2022, 08:559 prov 0
Сума коштів, які будуть потрібні на повоєнне відновлення України, вже перевищила 350 мільярдів доларів, як раніше оцінювали завдані країні збитки внаслідок повномасштабної військової агресії з боку рф.
За словами президента Світового банку Девіда Малпасса, очікувані витрати на відновлення України «трохи зростуть» порівняно з приблизно 350 мільярдами доларів, які оцінювалися раніше цього року, враховуючи націленість росії на українську електромережу та іншу інфраструктуру, повідомляє Reuters.
При цьому Малпасс зазначив, що не виявив жодної «донорської втоми» в міжнародному співтоваристві, незважаючи на величезні витрати на війну.
Водночас було «гігантське розчарування» щодо рф через продовження її агресії проти України.
«Це виснажлива війна, і вона дуже розчаровує», - сказав президент Світового банку та додав, що російські офіційні особи наразі були ізгоями, коли приїжджали на міжнародні зустрічі.
Нагадаємо, у жовтні уряд вирішив залучати безробітних громадян до виконання суспільно корисних робіт в «Армії відновлення».
На ліквідацію наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури Київської області, Уряд виділив ще 300 млн грн.
Цього тижня до Верховної Ради внесуть законопроект про Фонд відновлення України.
У березні Кабінет міністрів анонсував створення 4 фондів, кошти яких підуть на відновлення України після завершення війни.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль назвав три можливі джерела фінансування Фонду відновлення України.
У травні канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував країнам ЄС створити спеціальний фонд для відновлення України після війни. Фонд солідарності потребуватиме фінансування на мільярди євро.
Джерело.
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