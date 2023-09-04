США хочуть передати Україні $1 млрд конфіскованих активів РФ

З початку повномасштабної війни в Україні, яку розгорнула країна-терористка РФ, США конфіскували у всьому світі підсанкційних російських активів на загальну суму понад $1 млрд. Мін’юст США шукає можливості направити ці гроші нашій державі.Про це заявила у програмі "60 Minute" заступниця генерального прокурора США Ліза Монако, пише CBS. "Ми шукаємо повноважень від Конгресу, щоб дозволити нам використовувати вилучені кошти на благо українського народу", – сказала вона.На запитання, як уряд Штатів конфісковує особисте майно росіян в інших країнах, Ліза Монако відповіла, що сховатися від санкцій практично неможливо."Ми зупиняли польоти літаків у Швейцарії та на Близькому Сході. Ми арештовували контрабандистів в Італії, Німеччині, Латвії. Ми пред’явили звинувачення тим, хто відмивав гроші у Великій Британії. Ми показали, що немає місця приховати майно під санкціями", – сказала Монако.Нагадаємо, в березні 2022 року була створена робоча група KleptoCapture, якою керує Офіс Монако. Це підрозділ для застосування санкцій проти російських олігархів і пошуку їхніх прихованих активів у всьому світі. У Монако заявили, що ці зусилля спираються на широку співпрацю з іноземними партнерами.