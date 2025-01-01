Мерц підтримав постачання Україні ракет Taurus, за умови узгодження цього кроку з європейськими союзниками

Ймовірний майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив про готовність підтримати передачу Україні німецьких далекобійних ракет Taurus, якщо це рішення буде узгоджене з європейськими партнерами ФРН.

Про це повідомляє DW.

«Я завжди говорив, що зробив би це (погодився на постачання Україні ракет Taurus — ред.), але тільки за умови узгодження з європейськими партнерами», — заявив Мерц.

Голова ХДС зауважив, що деякі країни, зокрема європейські, вже надають Україні крилаті ракети.

«Британці роблять це, французи роблять це, американці роблять це в будь-якому разі», — зазначив він.

Мерц підкреслив, що після відповідного узгодження «Німеччина повинна долучитися до цих поставок».

На думку Мерца, українська армія має перейти від виключно оборонних дій до активніших кроків, адже наразі вона лише реагує на атаки.

«Протягом трьох років ЗСУ були в змозі тільки реагувати. Настав час їм отримати можливість визначати частину того, що відбувається», — наголосив політик.

Як один із напрямів застосування ракет він назвав знищення ключових сухопутних маршрутів, що з'єднують Росію з окупованим Кримом і є критично важливими для логістики російських військ.

10 лютого Фрідріх Мерц під час дебатів з Олафом Шольцом підтвердив, що підтримує постачання ракет Taurus для України.