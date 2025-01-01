До Києва на зустріч «Коаліції охочих» прибули Макрон, Стармер, Мерц та Туск

Сьогодні, 10 травня, до Києва прибули президент Франції Еммануель Макрон, новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск. Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна прийме лідерів країн, які раніше висловили готовність долучитися до військової місії для забезпечення мирного плану (відомих як «коаліція охочих»).
Про це повідомляє «Суспільне».
Європейських лідерів на вокзалі у Києві зустріли керівник Офісу президента Андрій Єрмак та міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
«Очікуємо важливі рішення. Очікуємо подальше цементування європейської солідарності на пдтримку України», - зазначв глава МЗС України.
Раніше в Туреччині пройшла зустріч «коаліції охочих» з питань безпеки в Чорному морі. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.
А президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що “Коаліція охочих” ухвалила рішення, згідно з яким хоча б один європейський лідер повинен говорити з росією.